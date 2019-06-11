羽球》婕斯盃大使「羽球王子」王子維拚奧運 準備連5週惡戰

王子維擔任賽事大使。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2019年婕斯盃全明星羽球對抗賽於6月29日至30日在台北和平籃球館熱鬧登場，台灣羽球好手王子維成為婕斯盃大使，他接下來將於月底迎接密集賽事，繼續力拚2020年東京奧運門票。

婕斯盃記者會今日舉辦，邀請王子維、李洋、王齊麟、許仁豪等人出席，並找2004年雅典奧運跆拳道金牌得主陳詩欣傳遞聖火傳承，期待羽球能在明年東奧奪牌。本屆邀請各國名將參戰，里約奧運男雙銀牌馬來西亞「雙蔚」吳蔚昇／陳蔚強及丹麥雙打名將鮑伊（Mathias Boe）、南韓雙打好手李龍大，屆時李洋、王齊麟將在台灣對抗強敵。

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王子維這次擔任婕斯盃大使，可惜屆時遠赴美洲參賽，無緣在台獻技。他上週在超級300系列澳洲公開賽打進4強，本週世界排名有望挺進前30名。他透露，「這次能打進4強，至少證明自己突破，而且奧運積分賽剛開始，這樣算是好的開始，希望能繼續維持下去。」

王子維為了爭取奧運門票，29日將搭機出征國際賽，首先參與7月2日的超級100加拿大公開賽，隔週再投入超級300美國公開賽，16日再戰超級1000印尼公開賽，接下來還有日本、泰國2站賽事。他希望能逐步把腰傷克服，在各大比賽皆打出不錯成績，目標在今年把世界排名衝至前16。

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