網球》謝淑薇想打東京奧運 網協儘快聯絡溝通

網協秘書長劉中興。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕謝淑薇日前在臉書粉絲團發文，樂意參與2020年東京奧運，我國網協秘書長劉中興今再度出面表示，儘快與她的團隊聯繫，擔任選手、體育署、中華奧會間溝通橋樑，「我們態度一樣，就是樂觀其成努力爭取。近期理事會與選訓委員等單位針對此案協商，協會也希望與小薇團隊代表協調，了解需求並化解歧見。」

甫自法國巴黎返台的劉中興表示，體育署東奧優秀選手培訓計畫早已啟動，因此協會將主動聯絡謝淑薇團隊，希望她的授權代表能與體育署、中華奧會等共同開會，打造順暢互動管道。ITF（國際網總）規定，選手想打奧運除了職業排名，奧運前兩年必須至少參與兩次聯邦盃，儘管小薇近年未代表台灣參賽，包括本週亞大區第2級遠征塔吉克也沒在名單，但劉中興強調，若確認小薇奧運參賽意願，協會將行文向ITF詢問補救方式，爭取最圓滿結果，「規定就在那，職業選手也都知道，我們只能盡力而為。」

請繼續往下閱讀...

謝淑薇2016年里約奧運不滿網協奧運教練遴選辦法，加上後續爭議退出單、雙打賽事，直言不再接受國家隊徵召 。但近年小薇東山再起，目前WTA職業女單排名27，直逼6年前生涯最高23，引發許多球迷熱議，期待她明年東奧出擊，本月初她首度正面表態，網協也樂見其成，讓小薇重披國家隊展露曙光。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法