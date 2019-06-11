NBA》暴龍球迷敗人品？杜蘭特受傷後竟歡呼 卡森斯嗆垃圾

勇士球星杜蘭特受傷退場，暴龍中鋒伊巴卡擺出手勢制止多倫多球迷喝采。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第5戰，勇士今天以106：105險勝暴龍，系列賽扳成2：3，但球星杜蘭特（Kevin Durant）此戰右腿阿基里斯腱受傷，當下卻有暴龍球迷歡呼，讓不少勇士球員感到不滿。勇士中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）賽後直接嗆這些暴龍球迷是垃圾。

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柯瑞（Stephen Curry）賽後表示，他曾經待過這座城市，很喜歡這邊的人，「我對這種反應感到困惑，這不是我和這座城市的人相處的經驗」，他也讚賞暴龍球員D.格林（Danny Green）、羅利（Kyle Lowry）當下擺出手勢制止球迷。

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柯瑞說，這件事是關於個人安危，「而不是，喔，他離場，受傷了。我們贏得總冠軍了，這可能他們最初的想法。你不想看到一個傢伙經歷這樣的痛苦。再說一次，這不是我在這座城市的經歷，我只是希望在接下來的接下來的系列賽中，那種醜陋的一面不會再出現。」

勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）也說，「這太荒謬了。我甚至無法用言語表達我有多生氣。」；勇士中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）對於部分暴龍球迷的「歡呼」感到不悅，賽後甚至直言「太垃圾」，甚至還罵髒話，批評這些球迷。

勇士球星杜蘭特受傷。（歐新社）

勇士中鋒卡森斯。（今日美國）

勇士球星杜蘭特受傷退場，暴龍球迷給予掌聲。（歐新社）

勇士球星杜蘭特受傷退場。（今日美國）

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