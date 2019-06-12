吉田輝星日職一軍初登板 今日賽事預告與轉播

吉田輝星今一軍初登板。（取自北海道日本火腿官方臉書）

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日職方面，下午5點由日本火腿挑戰廣島，旅日強打王柏融昨貢獻1支安打、2分打點，此役碰上廣島王牌大瀬良大地，大王會有什麼樣的表現呢？值得注意的是，火腿去年選秀第1指名的吉田輝星將迎來日職一軍初登板，表現如何值得期待。另外，西武將坐鎮主場迎戰巨人，台灣好手陽岱鋼仍有機會為球隊建功。球迷們一起幫台灣選手加油！

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大聯盟例行賽持續進行，早上7點由大都會挑戰洋基，大都會推出老將瓦格斯（Jason Vargas）先發，洋基則派出派克斯頓（James Paxton）主投，「地鐵大戰」誰能勝出？另外，早上10點由道奇出戰天使，道奇先發前田健太有望與天使強打大谷翔平正面對決。精采比賽，球迷們不要錯過。

中職今兩地開打，台南球場由兄弟對陣統一獅，中信由艾迪頓先發，對上獅隊的瑞安。新莊球場方面，桃猿推出尼克斯主投，悍將則由羅力掛帥先發。4隊洋投對決，球迷們記得準時鎖定轉播。

MLB

07:00 大都會@洋基 民視、FOX體育、FOX體育3台

10:00 道奇@天使 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 巨人@西武 FOX體育

17:00 廣島@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 中信兄弟@統一獅 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育2台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

18:35 Lamigo桃猿@富邦悍將 WinTV綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

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