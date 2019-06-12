MLB》隊友守備險「誤」事 田中將大生女轉運止敗

田中將大6.2局失5分，拿下本季第4勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力洋基的日投田中將大日前告假喜迎女兒誕生，今重回崗位掛帥出戰大都會，擔任「地鐵大戰」雙重賽第一戰先發，他今投6.2局失掉5分4分自責，-而隊友雖然發生3次守備失誤，不過也適時送上火力支援，最終洋基以12：5擊敗大都會，搶下雙重賽第一戰勝利。

田中將大前2局都演出三上三下，不過第3局卻碰上亂流，大都會羅沙里歐（Amed Rosario）先靠游擊手失誤上壘，接下來連續被敲出2安，先掉1分後，又被麥克內爾（Jeff McNeil）轟出三分砲，最後連續用三顆滾地球才結束此局。

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第4局雖然隊友守備又失誤，但田中接下來僅被敲出1安，單局飆2K度過危機；第5局回穩演出三上三下第6局田中先被敲出長打，隊友卻發生第3次失誤，雖然他靠滾地球、三振抓下出局數，但被羅沙里歐敲安，又讓他再掉1分，第7局田中續投出很快抓下兩個出局數，但在被康佛托（Michael Conforto）被敲出1安後，洋基換投，田中也結束投球工作。

田中將大。（法新社）

總計田中將大6.2局用101球，有74顆好球，被敲7安（含1轟）失掉5分4分自責，送出7次三振、沒有任何保送，防禦率略升為3.58，喜迎女而後終於結束2連敗小低潮，拿下本季第4勝。

而洋基雖然單場發生3次守備失誤，不過今天火力全開，包含三發全壘打、全隊狂掃15支安打，其中三壘手厄謝拉（Gio Urshela）此役一個人就有4分打點進帳，只差三壘安打就能達成完全打擊，表現亮眼。洋基靠著4局下單局雙響灌進5分大局奠定勝基，最後就在雙重賽首戰以12：5擊敗大都會。

厄謝拉今4打數敲出3安打，一個人就有4分打點進帳。（今日美國）

厄謝拉只差三壘安打就能締造完全打擊。（法新社）

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