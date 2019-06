NBA》湖人、鵜鶘準備幹大事？ 傳找巫師釀「三方交易」

A.戴維斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘本季以狀元籤選進「杜克怪物」威廉森(Zion Williamson),球團目前考慮交易「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis),新任籃球運營副總裁葛里芬(David Griffin)已經在聽取各隊報價,希望藉由多方交易)來獲得重建基石。今NBA專欄作家爆料,湖人和鵜鶘已經在醞釀「三方交易」,而第三支球隊據傳就是巫師。



《Bleacher Report》特約作家Arye Abraham稍早在個人推特指出,「據我所知,湖人和鵜鶘目前正在醞釀關於A.戴維斯的三方交易案,而促成交易的第三方球隊應該是巫師隊。」

I’m told the Lakers and Pelicans are currently engaged in trade talks regarding Anthony Davis. A 3rd team that has entered negotiations that could facilitate this deal: the Washington Wizards.