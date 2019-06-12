NBA》湖人、鵜鶘準備幹大事？ 傳找巫師釀「三方交易」

A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘本季以狀元籤選進「杜克怪物」威廉森（Zion Williamson），球團目前考慮交易「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），新任籃球運營副總裁葛里芬（David Griffin）已經在聽取各隊報價，希望藉由多方交易）來獲得重建基石。今NBA專欄作家爆料，湖人和鵜鶘已經在醞釀「三方交易」，而第三支球隊據傳就是巫師。



《Bleacher Report》特約作家Arye Abraham稍早在個人推特指出，「據我所知，湖人和鵜鶘目前正在醞釀關於A.戴維斯的三方交易案，而促成交易的第三方球隊應該是巫師隊。」

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I’m told the Lakers and Pelicans are currently engaged in trade talks regarding Anthony Davis. A 3rd team that has entered negotiations that could facilitate this deal: the Washington Wizards. — Arye Abraham （@arye_abraham） June 11, 2019

鵜鶘一哥A.戴維斯季中大喊「賣我」，多支球隊爆發搶人大戰，湖人也是其中之一，而紫金軍團為搶A.戴維斯，不惜將年輕小將們放上談判桌，但卻因價碼談不攏，最終交易仍告吹。

不過在鵜鶘抽中狀元籤後似乎出現轉機，然而雖然鵜鶘終於點頭同意交意戴維斯，卻希望能透過他換來全明星球員、全明星潛值年輕球員以及2枚首輪選秀權，然而沒有任何一支球隊願意一次放棄這麼多價值，所以最有可能就是透過「多方交易」來達成圓滿結局。

本季巫師一哥沃爾（John Wall）不但本季報銷，之前又在家中跌倒造成左腳阿基里斯腱斷裂，下季恐怕也要缺席大部分比賽，讓本季表現不如預期的巫師，一度喊出全隊任何人都可交易，就連「後場雙槍」之一的畢爾（Bradley Beal）也不例外。

雖然目前並不清楚巫師願意付出什麼交易籌碼，不過即將迎來合約最後一年的畢爾，絕對是自由市場上一條大魚，交易他不但能讓巫師能獲得更多用來重建的薪資空間和湖人的年輕潛力小將，鵜鶘也能如願得到一位全明星球員。

巫師二哥畢爾。（資料照，美聯社）

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