NBA》羅利絕殺未果還被蓋火鍋 網友吶喊想要林書豪

林書豪僅在總冠軍賽第3戰獲得51秒的上場時間。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍昨在NBA總冠軍賽第5戰最末節還有1分落後勇士，主力控衛羅利（Kyle Lowry）接獲傳球壓哨在底角出手未果，讓暴龍錯失在主場封王的機會。賽後有許多網友在推特上批評，認為如果讓林書豪上場，他應該能命中那顆絕殺球。

昨在決勝節最後15.7秒，握有最後一波球權的暴龍先傳給一哥雷納德（Kawhi Leonard），但他一持球就遭到勇士球員兩面包夾，找不到出手空間的雷納德只好回傳，之後底角的羅利接獲傳球在外線出手，卻被勇士大前鋒D.格林（Draymond Green）用手指賞火鍋，讓暴龍錯失絕殺的機會。

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而不少暴龍球迷在看完比賽後，忍不住無奈地表示，如果最後一次進攻讓林書豪操刀，也許暴龍有機會能前在主場封王，也有網友貼出7年前，林書豪代表尼克出戰暴龍，他在終場前0.5秒投進致勝三分球的影片，更許多網友在推特上吶喊表示，還是希望看到林書豪獲得多一些上場時間。

有球迷PO文指出暴龍最後一擊應該要讓林書豪來操刀。（圖片擷取自推特）

球迷PO林書豪效力尼克絕殺暴龍的影片。（圖片擷取自推特）

許多網友還是無奈的希望林書豪能有多一點上場時間。（圖片擷取自推特）

台裔後衛林書豪，本季在季後賽幾乎邊緣化，雖然如願跟著暴龍挺進總冠軍賽，不過目前僅在第3戰最後51秒時登場，本季在季後賽的出賽場次以及時間都相當少，只出賽8場比賽，平均打3.4分鐘。

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