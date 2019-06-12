NBA》KD阿基里斯腱斷裂誰的錯？巴克利：勇士隊要負全責

杜蘭特。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）在昨役不顧右大腿拉傷傷勢，提前回歸幫助勇士，不料在第二節一次持球進攻卻造成阿基里斯腱撕裂傷，很可能危害球員生涯，對此球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）今天開砲，表示一切都是勇士隊的錯。

巴克利。（資料照，路透）

巴克利說：「大家都在問KD受傷有沒有人要出來被責怪，有的，那就是把KD推上去的勇士隊！這是不對的，倒回去看兩周前，大家都在說『勇士沒有KD也能贏球，這是KD的最大夢靨』。」

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巴克利說：「之後又變成勇士隊不開心KD不願冒著風險上場，所以這就是勇士隊的錯，我才不管他們怎麼說，他們就是不應該把KD放上去，你問我怎麼會這樣覺得？因為他斷的是他的阿基里斯腱！」

但若是杜蘭特自願請纓上陣的呢？巴克利回應：「你不能把上不上場交給球員決定，因為球員絕對想打，但我想如果你問一位理性一點的球員，一位已經一個月沒有在正式比賽上場的球員要打總冠軍戰G5？就這樣放他上場對球員來說是不公平的，等你親自體驗過就知道了，就是這樣。」

杜蘭特在雷霆前隊友柏金斯（Kendrick Perkins）也發推特表示：「如果是雷霆的話肯定不會讓杜蘭特上場的，他們不會在乎KD到底想不想打。」

他說，「是勇士的錯，我早就告訴過杜蘭特了，他不該打，除非傷勢復原到100%！」

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