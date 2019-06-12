中職》劉芙豪開轟慶祝動作留下經典 原來是被布雷陷害的！

劉芙豪在G5五局下轟出超前全壘打。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅傳奇洋將王漢、布雷回老家，聊起2007年總冠軍戰，原來當年「小破」劉芙豪在開轟後在原地高舉雙手的慶祝動作，是與布雷一起約定好的idea，不過布雷最後卻耍賴沒有完成約定，也意外造就中職總冠軍賽史上經典一幕。

布雷。（資料照，記者黃志源攝）

當年劉芙豪在總冠軍戰G5從La New熊投手鈴木誠手中轟出全壘打，結果慶祝手勢過大，被認為有挑釁意味，也連帶造成陳金鋒發怒：「他有很會打全壘打嗎？」

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隨後，鈴木誠對劉芙豪投近身球報復，外籍裁判藍普洛夫當場脫頭盔對鈴木誠大喊：「這是一次警告！不要以為我不知道，我知道！」（That's a warning! Don't think I don't know!! cause I know!）

粉絲專頁《We Are》上傳一段影片，王漢和布雷近日回到統一獅與老戰友敘舊，布老爺向王漢轉述這段故事，笑得合不攏嘴，原來當年他和小破約定好，如果誰先打出全壘打就要做出高舉雙手的動作，結果小破履約，後來布雷也開轟卻沒做。讓小破開玩笑說，相隔12年，現在要與布雷來「翻舊帳」。

不過劉芙豪也表示，這在當年造成冠軍戰很大的火花，也是難忘的回憶，畢竟當時沒有故意衝著對方的球員和球迷，這樣的回憶才刺激。

布雷說：「當時我一直勸小破，拜託大膽一點，來個狂野的美式動作，結果他真的打超遠，球飛到第二層看台去，喔我的天啊！但小破你知道嗎，現在這些動作已經沒問題了，太多人在做了，慢慢可以接受了。」

小破問：「但我想問的是，當年你怎麼沒跟著做？」布雷回應：「因為你才是超級巨星啊，小破！」

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