中職》劉芙豪開轟慶祝動作留下經典 原來是被布雷陷害的！

〔體育中心/綜合報導〕統一獅傳奇洋將王漢、布雷回老家,聊起2007年總冠軍戰,原來當年「小破」劉芙豪在開轟後在原地高舉雙手的慶祝動作,是與布雷一起約定好的idea,不過布雷最後卻耍賴沒有完成約定,也意外造就中職總冠軍賽史上經典一幕。

當年劉芙豪在總冠軍戰G5從La New熊投手鈴木誠手中轟出全壘打,結果慶祝手勢過大,被認為有挑釁意味,也連帶造成陳金鋒發怒:「他有很會打全壘打嗎?」

隨後,鈴木誠對劉芙豪投近身球報復,外籍裁判藍普洛夫當場脫頭盔對鈴木誠大喊:「這是一次警告!不要以為我不知道,我知道!」(That's a warning! Don't think I don't know!! cause I know!)

粉絲專頁《We Are》上傳一段影片,王漢和布雷近日回到統一獅與老戰友敘舊,布老爺向王漢轉述這段故事,笑得合不攏嘴,原來當年他和小破約定好,如果誰先打出全壘打就要做出高舉雙手的動作,結果小破履約,後來布雷也開轟卻沒做。讓小破開玩笑說,相隔12年,現在要與布雷來「翻舊帳」。

不過劉芙豪也表示,這在當年造成冠軍戰很大的火花,也是難忘的回憶,畢竟當時沒有故意衝著對方的球員和球迷,這樣的回憶才刺激。

布雷說:「當時我一直勸小破,拜託大膽一點,來個狂野的美式動作,結果他真的打超遠,球飛到第二層看台去,喔我的天啊!但小破你知道嗎,現在這些動作已經沒問題了,太多人在做了,慢慢可以接受了。」

小破問:「但我想問的是,當年你怎麼沒跟著做?」布雷回應:「因為你才是超級巨星啊,小破!」

