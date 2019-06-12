梅西大破大立！擠下「炫富拳王」成收入最高運動員

阿根廷足球巨星梅西。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國商業雜誌《富比士》（Forbes）在近日公佈全球運動員收入排行榜，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）不但擊敗同為足球明星的C. 羅納度（Cristiano Ronaldo），更擠下美國「炫富拳王」成世界第一。

《富比士》在近日公佈最新富豪榜名單，其中梅西的總年收入為1.27億美元（約新台幣40億），排名第二的Ｃ羅總年收入為1.09億美元（約新台幣35億）。

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排行第三的巴西足球明星內馬爾（Neymar Jr.）去年收入達1.05億美元，其收入來源主要是巴西國家代表隊薪水（7500萬美元）以及聖日耳曼代言費（3000萬美元）。

梅西在去年的收入比起2017年增加了1600萬美元。在《富比士》2018收入排行榜內，他以年收入1.11億美元榮獲排行榜第二。第一名則是72分鐘31億入袋的「炫富拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather）。

暱稱「卡內羅」（Canelo）的拳擊手索爾‧阿瓦雷茲（Santos Saul Alvarez Barragan）在2019運動員富豪榜排行第四，第五則是網球明星、瑞士天王費德爾（Roger Federer）。

《富比士》全球運動員收入排行榜前十名

1. 梅西（足球）：年收入1.27億美元

阿根廷足球巨星梅西。（資料照，法新社）

2. C羅（足球）：年收入1.09億美元

葡萄牙足球明星C. 羅納度。（資料照，歐新社）

3. 內馬爾（足球）：年收入1.05億美元

巴西足球明星內馬爾。（資料照，美聯社）

4. 索爾‧阿瓦雷茲（拳擊）：年收入9400萬美元

拳擊手索爾‧阿瓦雷茲。（資料照，法新社）

5. 費德爾（網球）：年收入9340萬美元

瑞士網球天王費德爾。（資料照，法新社）

6. 威爾森（美式足球）：年收入8950萬美元

美式足球明星四分衛威爾森。（資料照，美聯社）

7. 羅傑斯（美式足球）：年收入8930萬美元

美式足球明星四分衛羅傑斯。（資料照，法新社）

8. 詹姆斯（NBA）：年收入8900萬美元

NBA球星詹姆斯。（資料照，美聯社）

9. 柯瑞（NBA）：年收入7980萬美元

NBA球星柯瑞。（資料照，法新社）

10. 杜蘭特（NBA）：年收入6540萬美元

NBA球星杜蘭特。（資料照，法新社）

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