NBA》杜蘭特傷退時歡呼 加拿大球迷送花向勇士道歉

杜蘭特在昨天總冠軍賽第5戰第2節時，再度因為右腳傷勢退場。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士杜蘭特（Kevin Durant）在昨天總冠軍賽第5戰第2節時，再度因為右腳傷勢退場，引起主場球迷的歡呼，而暴龍球迷的舉動也遭外界撻伐。不過，今天有一名加拿大球迷特別送花給勇士球團，代替大家向杜蘭特道歉。

杜蘭特在季後賽與火箭的第5戰時，拉傷右小腿缺陣一個月，昨在勇士瀕臨淘汰之際，提前復出，不料卻在昨天第2節剩下9分多鐘時，右腿又出現傷勢倒地，緊急退場休息。而在杜蘭特退場之際，暴龍主場卻掀起一股歡呼聲，球迷的行為，引起外界撻伐，也有不少NBA球星出聲批評。

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有名加拿大球迷匿名送了一束花給勇士球團，並寫了小卡片向杜蘭特致歉，「我真的不敢相信自己聽見，暴龍球迷在你受傷退場後歡呼，我看了那場比賽，且覺得這樣的行為很糟糕，這樣的行為不能被接受，我為加拿大的球迷向你道歉，祝福你早日康復。」

"I hereby apologize on behalf of Canada -- prayers for recovery."



A Raptors fan sent flowers to the Warriors as an apology for the cheers after Kevin Durant's injury.



（via @KleinschmidtJD）https://t.co/uaBRaPcJwk pic.twitter.com/blSx2uFpdU — Warriors on NBCS （@NBCSWarriors） June 12, 2019

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