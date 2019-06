NBA》杜蘭特傷退時歡呼 加拿大球迷送花向勇士道歉

杜蘭特在昨天總冠軍賽第5戰第2節時,再度因為右腳傷勢退場。(美聯社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕勇士杜蘭特(Kevin Durant)在昨天總冠軍賽第5戰第2節時,再度因為右腳傷勢退場,引起主場球迷的歡呼,而暴龍球迷的舉動也遭外界撻伐。不過,今天有一名加拿大球迷特別送花給勇士球團,代替大家向杜蘭特道歉。

杜蘭特在季後賽與火箭的第5戰時,拉傷右小腿缺陣一個月,昨在勇士瀕臨淘汰之際,提前復出,不料卻在昨天第2節剩下9分多鐘時,右腿又出現傷勢倒地,緊急退場休息。而在杜蘭特退場之際,暴龍主場卻掀起一股歡呼聲,球迷的行為,引起外界撻伐,也有不少NBA球星出聲批評。

有名加拿大球迷匿名送了一束花給勇士球團,並寫了小卡片向杜蘭特致歉,「我真的不敢相信自己聽見,暴龍球迷在你受傷退場後歡呼,我看了那場比賽,且覺得這樣的行為很糟糕,這樣的行為不能被接受,我為加拿大的球迷向你道歉,祝福你早日康復。」

"I hereby apologize on behalf of Canada -- prayers for recovery."



A Raptors fan sent flowers to the Warriors as an apology for the cheers after Kevin Durant's injury.



(via @KleinschmidtJD)https://t.co/uaBRaPcJwk pic.twitter.com/blSx2uFpdU