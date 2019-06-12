MLB》洛磯三壘手反拋超狂美技 小熊跑者傻眼出局（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯明星強打艾倫納多（Nolan Arenado）昨鎮守三壘大秀超狂守備，比賽中一次手套反拋封殺的美技獲得滿堂彩，大聯盟官網分享這段影片時也驚呼「到底怎麼辦到的」！



這不可思議的一幕出現在昨役2局上，當時由小熊進攻無人出局一壘上有獲保送的岡薩雷茲（Carlos Gonzalez），打擊的卡拉提尼（Victor Caratini）敲出二游之間彈跳球，洛磯艾倫納多從左側殺出，搶在游擊手前把球接進手套，不過在行進間還要把手伸進手套拿球再傳絕對來不及，艾倫納多乾脆反手一拋，直接用手套將球拋給隊友，讓岡薩雷茲慘在二壘前遭封殺。

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洛磯明星強打艾倫納多。（資料照，美聯社）

艾倫納多神速的反應，不但讓當時正在轉播的主播和球評嘆為觀止、驚呼連連，影片被上傳到大聯盟《YouTube》頻道後，更引起網友熱議，紛紛留言讚嘆「到底怎麼辦到的」、「不可思議！！！」、「這傢伙真的是人類嗎？」

而慘死在二壘前的岡薩雷茲賽後受訪時，也只能苦笑的表示，「他（艾倫納多）就是能做出一些沒人能做到的事，說根本沒人會想到他能來得及往二壘傳，所以他讓我出局的時候，我整個人都傻了！我只能說，他是就是一位非常獨特的選手。」

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