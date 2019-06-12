籃球》顏行書執教莊敬球員喊讚 楊致寬隨隊「進修」

顏行書教練與球員在比賽結束後檢討今天比賽細節。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕首屆Jr. NBA聯賽台北站於台北體育館熱戰，莊敬工家不只請到「籃球精靈」顏行書擔任總教練，眼尖球迷還發現前松山助教楊致寬也坐在場邊，他們率隊在30強分組預賽以89：69大勝光啟高中。

擁有豐富執教經驗的顏行書，今年4月確定從莊敬顧問轉任為教練，也吸引楊致寬前來拜師學藝，過去他曾是松山教練黃萬隆的左右手，不過目前雙方已結束合約關係，他說：「知道顏教練在這，所以特別聯絡莊敬，希望來到這裡可以學到不一樣的東西。」雖職稱為莊敬的助理教練，但實質上並無領薪，他笑說：「這算是一種進修學習吧！」

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不像松山高中為HBL傳統強權，莊敬皆於資格賽出局，楊致寬坦言，學生實力落差頗大，戰術理解還不夠確實、成熟，但兩隊球員都有一顆熱愛籃球的心，這是學生球員最難能可貴的一面。

莊敬由顏行書領軍，楊致寬在旁輔助，明星教練對學生的影響也有目共睹，今拿下20分的何柏勳說：「真的差很多，以前都是強調單打戰術，但他傳遞給我們的還有團隊合作的觀念，大家改變很多。」

顏行書傳達給學生的概念不只是球場戰術，更重要的是場外紀律，何柏勳表示：「他不只會帶人也會帶心，大家都變得更自律，互相幫忙，楊教練的到來也給予我們很大的幫助。」

前松山高中助教楊致寬，目前是莊敬工家助教。（記者吳孟儒攝）

莊敬工家當家得分手何柏勳，今對光啟高中拿20分。（記者吳孟儒攝）

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