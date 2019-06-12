足球》後繼無人？C羅離開曼聯的十年後 「紅魔7號」無人承繼

葡萄牙足球天王C. 羅納度（Cristiano Ronaldo）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕現正在祖文特斯球隊服務的葡萄牙足球巨星C. 羅納度（Cristiano Ronaldo），在十年前離開曼聯時引起了軒然大波，而現已有5名球員披上紅色7號球衣，卻在十年之中的聯賽只踢進了15顆射門，讓人不禁懷疑，C羅是否後繼無人？

英國《每日郵報》報導，英超曼聯做為歷史悠久的球隊，出過非常多優秀的球員。而身披曼聯7號球衣的，就有英國「足球金童」貝克漢（David Beckham）以及現役球員C羅。

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然而自C羅離開曼聯之後，紅魔7號似乎不再出現出色的球員。十年內穿過7號球衣的球員分別有歐文（Michael Owen）、瓦倫西亞（Antonio Valencia）、迪馬利亞（Angel Di Maria）、德佩（Memphis Depay）以及桑切斯（Alexis Sanchez）。

可他們卻無法再將紅色7號球衣的風華展現，每個賽季的平均進球率只有1.5，使得這間傳奇球衣像是被詛咒了一般。桑切斯將離開曼聯，留下來的7號球衣將被下個天才穿下，而未來是否會有人承繼「紅魔7號」的盛名呢？

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