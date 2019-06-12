MLB》大谷翔平本季第7轟又打日本學長 首盜開張率天使2連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使對上道奇的「高速公路大戰」第二場，大谷翔平此役擔任第三棒指定打擊，首局就對日本前輩、道奇先發投手前田健太敲出全壘打，本季第7轟，大谷單場4打數2安打，天使5：3贏球，拿下2連勝。

大谷翔平盜壘成功。（法新社）

大谷日前對上菊池雄星才夯出本季第6轟，今天面對前田健太失投滑球毫不客氣，成為直擊右外野的平射砲。前田首局很快取得2出局，不料遭到大谷陽春彈狙擊後開始陣腳大亂，連續投出觸身球、四壞球保送，接著被敲安打，以及被鮑爾（Justin Bour）敲出三分砲，單局狂丟5分。

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渡過首局亂流後，前田越投越穩，沒有再被敲安打，第二局再面對大谷，用變速球賞給他一次揮棒落空三振，最後投4.1局退場，只是首局失血太慘重，道奇最終3：5輸球，前田仍吞下本季第3敗，防禦率3.89。

大谷在5局下的第三打席再度遭到三振，7局下的第四打席則敲出右外野一壘安打，並盜上二壘，本季首次盜壘成功，賽後打擊率小幅上升至.256。

大谷翔平盜壘成功。（法新社）

大谷第二局自打球，痛苦不已。（法新社）

大谷翔平對前田健太開轟。（美聯社）

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