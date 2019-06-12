NBA》KD受傷不單純？外界質疑他打火箭時就傷到肌腱

開始有球員、媒體在質疑杜蘭特5月在跟火箭交手時就已經傷到肌腱。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士杜蘭特（Kevin Durant）在昨天總冠軍賽第5戰帶傷上陣，第2節時持球進攻卻遭成右腳阿基里斯腱撕裂傷，對球員生涯恐怕也有影響。而賽後除了杜蘭特上場時間過長引爭議外，現在外界更開始質疑KD在西部準賽交手火箭時就已經傷到肌腱。

杜蘭特昨回歸，首節就飆進3顆三分球，為衛冕軍打出不同氣勢。不過好景不常，他第二節9分46秒試圖切過對手，卻在無碰撞下再度跌坐一旁，表情痛苦，最後在隊友、防護員攙扶下黯然下場，勇士總管邁爾斯（Bob Myers）賽後記者會哽咽宣布，「KD受傷的部位是阿基里斯腱」。

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距離杜蘭特受傷已經超過24小時，勇士隊目前卻仍未公佈任何關於KD檢查的資訊，也讓質疑聲四起，前湖人球員布朗（Anthony Brown）昨賽後就率先發難，在自己的推特寫下：「希望我們能知道『KD小腿』背後真正的故事。」

I hope we get the REAL story behind the “KD Calf” — Anthony Brown （@TwoShotOne） June 11, 2019

而勇士在杜蘭特5月8日（當地時間）受傷後，表示KD是「輕微小腿拉傷（mild calf strian）」，即使外界紛紛猜測其實是跟腱受傷，勇士始終全盤否認，不過《NBC》記者Tom Haberstroh今撰文指出，聯盟許多消息人士都認為，KD在5月時應該就傷到了阿基里斯腱，如此一來變能解釋為何KD要一個多月才能重返球場，畢竟小腿輕度拉傷應該不用一個月就能恢復。

杜蘭特在雷霆前隊友柏金斯（Kendrick Perkins）昨也在推特上質疑，表示：「我開始認為這不是小腿拉傷！我覺得就是阿基里斯腱！」

I’m starting to think it wasn’t a Calf strain from the jump! I’m thinking it was Achilles strain! Usually when a player have a Calf strain they have a sleeve or something over it when returning back to the court! — Kendrick Perkins （@KendrickPerkins） June 11, 2019

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