NBA》KD受傷不單純？外界質疑他打火箭時就傷到肌腱

〔體育中心/綜合報導〕勇士杜蘭特(Kevin Durant)在昨天總冠軍賽第5戰帶傷上陣,第2節時持球進攻卻遭成右腳阿基里斯腱撕裂傷,對球員生涯恐怕也有影響。而賽後除了杜蘭特上場時間過長引爭議外,現在外界更開始質疑KD在西部準賽交手火箭時就已經傷到肌腱。

杜蘭特昨回歸,首節就飆進3顆三分球,為衛冕軍打出不同氣勢。不過好景不常,他第二節9分46秒試圖切過對手,卻在無碰撞下再度跌坐一旁,表情痛苦,最後在隊友、防護員攙扶下黯然下場,勇士總管邁爾斯(Bob Myers)賽後記者會哽咽宣布,「KD受傷的部位是阿基里斯腱」。

距離杜蘭特受傷已經超過24小時,勇士隊目前卻仍未公佈任何關於KD檢查的資訊,也讓質疑聲四起,前湖人球員布朗(Anthony Brown)昨賽後就率先發難,在自己的推特寫下:「希望我們能知道『KD小腿』背後真正的故事。」

而勇士在杜蘭特5月8日(當地時間)受傷後,表示KD是「輕微小腿拉傷(mild calf strian)」,即使外界紛紛猜測其實是跟腱受傷,勇士始終全盤否認,不過《NBC》記者Tom Haberstroh今撰文指出,聯盟許多消息人士都認為,KD在5月時應該就傷到了阿基里斯腱,如此一來變能解釋為何KD要一個多月才能重返球場,畢竟小腿輕度拉傷應該不用一個月就能恢復。

杜蘭特在雷霆前隊友柏金斯(Kendrick Perkins)昨也在推特上質疑,表示:「我開始認為這不是小腿拉傷!我覺得就是阿基里斯腱!」

