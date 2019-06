大谷翔平今天跑出本季首次盜壘成功。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平今天不只砲轟日本學長前田健太,更跑出本季首次的盜壘成功,大聯盟官網記者David Adler在推特上揭露大谷這次盜壘的數據,證明他擁有大聯盟頂尖的速度。

David Adler引《Statcast》的數據顯示,大谷翔平今天的盜壘速度高達每秒29.7英呎,僅差一點點就能來到聯盟最頂尖的每秒30英呎。

大谷翔平去年的跑速就相當驚人,他有著超越聯盟平均的每秒28.4英呎跑速(去年聯盟平均跑速為每秒27.0英呎),去年跑出10次盜壘。

