日職Live》吉田輝星取得勝投資格！ 火腿 2：1 廣島

第五局

5下，西川遙輝選到保送後，大田泰示再次擊出雙殺打，王柏融遭到三振，三上三下。

5上，長野久義擊出左外野深遠飛球出局，菊池涼介遭到三振出局，巴提斯塔擊出右外野飛球出局，三上三下，吉田輝星取得勝投資格。

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第四局

4下，平沼翔太、石井一成連續遭到三振出局，石川亮飛球出局，三上三下。

4上，磯村嘉孝遭到三振，安部友裕滾地出局，會澤翼敲出右外野方向二壘安打上壘，田中廣輔界外飛球出局。

第三局

3下，王柏融擊出投手強襲滾地球，一出局。中田翔擊出三遊穿越安打上一壘，火腿更換代打橫尾俊建，橫尾遭到三振出局，渡邊諒飛球出局。

3上，巴提斯塔擊出游擊上空飛球，游擊手石井一成跳起來美技接殺出局，鈴木誠也右外野飛球出局，西川龍馬飛球出局，三上三下。

第二局

2下，渡邉諒、平沼翔太連續敲出左外野安打上，一、二壘有跑者，石井一成前兩好未能成功執行犧牲觸擊戰術，隨後揮棒落空遭三振，石川亮擊出二壘穿越安打形成滿壘。西川遙輝擊出內野滾地球形成內野安打帶有打點，火腿 2：1 廣島。大田泰示打出雙殺。

2上，安部友裕滾地出局，會澤翼被偏高速球三振出局，田中廣輔敲出安打，長野久義擊出左外野追平二壘安，火腿 1：1 廣島。菊池涼介滾地出局，三出局。

第一局

1下，西川遙輝右外野飛球出局，大田敲出左外野方向陽春彈，本季第12轟，火腿 1：0 廣島。王柏融滿球數時擊出內野滾地出局，中田翔擊出中左外野方向二壘安打，清宮幸太郎遭到三振，三出局。

1上，長野久義擊出二壘滾地安打，菊池涼介纏鬥10球後選到保送上壘，巴提斯塔面對吉田輝星的曲球擊出三壘方向滾地出局，跑者站上二、三壘。面對鈴木誠野，吉田再次投出保送。吉田面對西川龍馬飆出三振，生涯首K。磯村嘉孝滾地出局，三出局。

賽前報導

火腿與廣島三連戰第二場，雙方繼續在火腿主場札幌巨蛋對決，昨日火腿以5：4一分差險勝，今派出選秀第一指名的吉田輝星先發進行一軍初登版，對決廣島王牌大瀨良大地。大瀨良大地本季在一軍出賽11場比賽，拿下6勝2敗，防禦率2.00的成績。

台灣好手王柏融昨日4打數1安打並打下勝利打點，今天先發第三棒守左外野。

兩隊先發

火腿

1 （中） 西川遙輝

2 （右） 大田泰示

3 （左） 王柏融

4 （指） 中田翔

5 （一） 清宮幸太郎

6 （二） 渡邉諒

7 （三） 平沼翔太

8 （遊） 石井一成

9 （捕） 石川亮

投手：吉田輝星

廣島

1 （中） 長野久義

2 （二） 菊池涼介

3 （一） 巴提斯塔

4 （右） 鈴木誠也

5 （左） 西川龍馬

6 （指） 磯村嘉孝

7 （三） 安部友裕

8 （捕） 會澤翼

9 （遊） 田中廣輔

投手：大瀨良大地

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