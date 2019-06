NBA》KD受傷恐難再上場 名人堂球星痛批聯盟「醜陋」

名人堂球星麥葛雷迪(Tracy McGrady)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕金州勇士隊球星杜蘭特(Kevin Durant)在總冠軍賽第5戰傷退,接下來的比賽恐將不能上場。對此,前NBA球員、名人堂球星麥葛雷迪(Tracy McGrady)日前在採訪中為此事說道:「NBA就是一樁醜陋的生意。」

麥葛雷迪在NBA記者Rachel Nichols主持的節目中談到KD受傷之後的發展,以及目前NBA市場之中的醜態,「KD以前是炙手可熱的球員,其他人會看KD的去向,再決定自己的去向。但是,他們現在不會等了。」

麥葛雷迪還談到NBA就是一樁醜陋的生意,「他們會將受傷、生病的同伴拋下」。他說道,對其他球隊而言,杜蘭特復出的時候已經31歲,沒有人會為他砸一大筆錢,「腳受過傷的球員不會像以前一樣好」。

他還特別談到KD吸引不到其他球隊簽約,因為KD的受傷可能使他兩年內無法有出色的表現,「對一些普通的球員來說,他們現在可能變得更搶手了」。

KD身價恐將下跌。(資料照,法新社)

What ripple effect will KD’s injury have on the league’s other free agents this summer? A big one. Tracy McGrady: “It’s an ugly business - it’s like a herd of animals leaving the wounded and the sick behind” pic.twitter.com/HUE3tIkVhb