NBA》KD受傷恐難再上場 名人堂球星痛批聯盟「醜陋」

名人堂球星麥葛雷迪（Tracy McGrady）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士隊球星杜蘭特（Kevin Durant）在總冠軍賽第5戰傷退，接下來的比賽恐將不能上場。對此，前NBA球員、名人堂球星麥葛雷迪（Tracy McGrady）日前在採訪中為此事說道：「NBA就是一樁醜陋的生意。」

麥葛雷迪在NBA記者Rachel Nichols主持的節目中談到KD受傷之後的發展，以及目前NBA市場之中的醜態，「KD以前是炙手可熱的球員，其他人會看KD的去向，再決定自己的去向。但是，他們現在不會等了。」

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麥葛雷迪還談到NBA就是一樁醜陋的生意，「他們會將受傷、生病的同伴拋下」。他說道，對其他球隊而言，杜蘭特復出的時候已經31歲，沒有人會為他砸一大筆錢，「腳受過傷的球員不會像以前一樣好」。

他還特別談到KD吸引不到其他球隊簽約，因為KD的受傷可能使他兩年內無法有出色的表現，「對一些普通的球員來說，他們現在可能變得更搶手了」。

KD身價恐將下跌。（資料照，法新社）

What ripple effect will KD’s injury have on the league’s other free agents this summer? A big one. Tracy McGrady: “It’s an ugly business - it’s like a herd of animals leaving the wounded and the sick behind” pic.twitter.com/HUE3tIkVhb — Rachel Nichols （@Rachel__Nichols） 2019年6月12日

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