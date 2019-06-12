中職》破天荒！ 近200人參加中職測試會

中職今年參加測試會的人數創下歷史新高。（資料照，記者王藝菘攝）





〔記者羅志朋／綜合報導〕2019年中職新人球員測試會，將於6月17日（星期一）上午在新莊棒球場舉行，測試會報名已於10日截止，總計有191名選手審核通過，突破2017年109位選手參與測試會的紀錄；審核通過的191位選手中，共有78位投手、28位捕手、42位內野手和43位外野手。

今年新人球員測試會同樣採實戰測試，因應報名人數眾多，將分為兩梯次進行測試。野手將有4次打擊機會，而投手將面對5至6個人次。第一梯次將於當天上午8時40分進行投打實戰測試，第二梯次則預計於中午12時30分開始。

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今年因味全龍隊回歸成為第五隊，吸引各路好手挑戰台灣棒球最高殿堂。參加測試會的191位選手，不少年輕球員嚮往職棒舞台，其中投手呂偉晟、劉奕廷、潘承邦、捕手陳冠宇及外野手林孝程皆年僅19歲，呂偉晟曾在去年測試會飆出146公里的速球，南華大學新生林孝程在今年的春季聯賽也有好表現。而台東大學強打21歲的林雨力與張肇元也決定追隨學長蔡齊哲的腳步挑戰職棒。

曾經參與中華成棒培訓隊的球員，包含投手林瑋滐、楊翔皓；捕手牛塏曄；外野手湯凱焜、森育彬、洪仲平及劉展嘉等人，歷經整年度的加強訓練，準備再度挑戰新人測試會。

台灣稀有的蝴蝶球投手蔡易廷、在去年測試會開轟的高杰、飆出去年測試會最快147公里球速的投手石弘傑、目前效力於日本獨立聯盟德島藍短襪隊的佟百聖、投打「二刀流」王鵬斐、重砲捕手凃佳鴻、前旅美好手林驛騰等人，再度挑戰職棒選拔。職棒球員嚴宏鈞的哥哥嚴宏仁、前職棒球員林琨瀚的長子林桀晨，都來報名測試會並通過資格審核，期待透過測試會的舞台，一圓職棒夢。

2019中華職棒新人選拔測試會投手資料表（中職提供）

2019中華職棒新人選拔測試會捕手資料表（中職提供）

2019中華職棒新人選拔測試會一壘手資料表（中職提供）

2019中華職棒新人選拔測試會二壘手資料表（中職提供）

2019中華職棒新人選拔測試會三壘手資料表（中職提供）

2019中華職棒新人選拔測試會游擊手資料表（中職提供）

2019中華職棒新人選拔測試會外野手資料表（中職提供）

2019中華職棒新人選拔測試會外野手資料表（中職提供）

2019中華職棒新人選拔測試會外野手資料表（中職提供）

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