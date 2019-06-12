MLB》洋基怪力男回歸在即 首場復健賽就開轟！（影音）

B-5TH: HOME RUN!!!@Giancarlo818 blasts one over the wall in right to put us on the board.



End 5th: Fort myers 4, Tampa 1 pic.twitter.com/ngYlS7250D — Tampa Tarpons （@TampaTarpons） 2019年6月11日

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）今天在坦帕的小聯盟進行他傷後首場復健賽，並且在比賽當中馬上開轟。

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史坦頓開季因為左臂肱二頭肌拉傷，只打三場比賽就被放進傷兵名單當中，他在復健時又因為左小腿拉傷延後復出時間。今天史坦頓回歸小聯盟先發，打了本季首場復健賽，馬上展現怪力敲出反方向全壘打。

洋基對於史坦頓的回歸感到樂觀，並認為他很快就能在下週一對上光芒隊的首戰歸隊。

史坦頓。（資料照，法新社）

《紐約郵報》表示，洋基隊另外一位怪力男，「法官」賈吉（Aaron Judge）的歸隊時程也已經不遠了，預計他會在這週於3A進行復健賽。

洋基隊今天與大都會隊進行「地鐵大戰」雙重賽，洋基隊拿下1勝1敗，不過兩場的先發投手：田中將大以及派克斯頓（James Paxton）的表現都不盡理想。

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