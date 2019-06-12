日職》21世紀出生第一人！ 吉田輝星初登板奪勝寫歷史

影片來源：太平洋聯盟TV

〔體育中心／綜合報導〕火腿去年選秀會第一指名的18歲超級新秀吉田輝星，今天一軍初登板初生之犢不畏虎，面對央聯龍頭廣島，繳出5局失1分的好投，球隊終場以2：1贏球，吉田勇奪一軍生涯首勝，他也成為日職史上首位拿下勝投的21世紀出生的球員。

吉田輝星在甲子園燃燒1517球，帶領金足農高校挺進冠軍戰，雖然最終敗給奪冠大熱門大阪桐蔭，但拚戰精神感動全日本，吉田也一戰成名，去年選秀會被火腿第一指名挑中，以1億日圓簽約金加盟火腿。

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吉田輝星開季在二軍出發，僅繳出0勝3負、防禦率4.15的成績，不過火腿監督栗山英樹仍把他升上一軍，先發處女秀就對上央聯龍頭廣島。

吉田輝星不負監督所望，先發5局僅被敲出4支安打失1分，另外投出4次三振和2次保送，最快球速達146公里，火腿打線前2局攻下2分後就沒得分，所幸吉田和後援投手都能順利壓制廣島打者，幫助火腿以2：1一分之差險勝，吉田初登板就奪下一軍生涯首勝，賽後受訪時也難掩喜悅之情，直呼：「真的，超開心的！」

2001年出生的吉田輝星，今天成為日職首位初登板拿下勝投的21世紀出生的球員，他也是自2015年樂天投手安樂智大後，史上第19位高中畢業初登板就奪下勝投的菜鳥。

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