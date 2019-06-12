中職 Live》楊家維2打席貢獻3打點 統一6：0兄弟

2019/06/12 19:35

第二局

詹子賢掃右外野方向平飛球形成二壘安打，接著王勝偉掃出高彈跳造成對手守備失誤上一壘，兄弟攻占一、三壘，不過下一棒黃鈞聲遭刺殺，留下殘壘。

下半局獅隊再度展開攻勢，潘武雄先遭四壞球保送，高國慶接著敲安，下一棒楊家維再度貢獻打點，掃左外野方向深遠飛球，落在全壘打牆上形成二壘安打並帶有2分打點。

第一局

兄弟先發投手艾迪頓首局遭遇危機，陳重羽突襲短打擊出三壘方向內野安打，蘇智傑獲得四壞球保送，形成一二壘有人，潘武雄在1人出局後，適時敲出穿越游擊防線的平飛安打，幫助獅隊先馳得點。

高國慶獲得四壞球保送，楊家維擊出三壘高彈跳形成內野安打，打回第2分，林祖傑補上左中外野二壘安打，帶有兩分打點，統一獅首局灌進4分，也打退只解決1人次的先發洋投艾迪頓。

兩隊先發陣容

中信兄弟

1.周思齊 DH
2.吳東融 2B
3.陳子豪 RF
4.詹子賢 LF
5.張志豪 CF
6.林智勝 1B
7.王勝偉 SS
8.黃鈞聲 C
9.曾陶鎔 3B

投手：艾迪頓

統一7-ELEVEn獅

1.陳重羽 RF
2.蘇智傑 LF
3.陳鏞基 3B
4.潘武雄 DH
5.高國慶 1B
6.楊家維 2B
7.林祖傑 SS
8.林祐樂 C
9.莊駿凱 CF

投手：瑞安

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