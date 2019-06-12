籃球》全中運蛙式金牌打中鋒 虎尾遭HBL強權泰山震撼教育

虎尾高中許少祺（右）為全中運蛙式金牌得主，客串打中鋒，右為後衛陳裕仁。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕來自雲林的虎尾高中，今天以46：151不敵HBL高中籃球甲級聯賽的強權泰山高中，比分相當懸殊，還創下首屆Jr.NBA聯賽至今最大比分差，總教練郭俊宏賽後苦笑：「真的是一場震撼教育。」

虎尾籃球隊為社團性質，此次參賽在64隊脫穎而出，進軍30強小組賽。有趣的是，191公分中鋒許少祺其實是名游泳健將，連3年在全中運的蛙式項目奪牌，金、銀、銅牌都拿過，他說：「會打籃球是因為被麻吉陳裕仁找去，我們都是課後訓練，一週約3、4天，一次也一小時左右而已，我因為長得高，就去補中鋒的位置。」

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許少祺表示，過去他都專注在游泳項目，高中才首度接觸籃球，此行是他首度與外校參加，面對各隊高手如林，特別是今天對上HBL甲組球隊，他說：「有種被狠狠教訓的感覺，特別是今天的比賽，根本無力反抗。」

虎尾在複賽成績為1勝3敗，無法延續驚奇晉級。本屆賽事的複賽將30隊分成6組，屆時各組前兩名晉級12強分區季後賽，最終4強戰將從台北體育館移師至新莊體育館進行。

虎尾高中教練郭俊宏。（記者吳孟儒攝）

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