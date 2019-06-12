日職》王柏融連5戰敲安 火腿大物初登板好投奪勝

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿鬥士隊今天派出本屆選秀第一指名的吉田輝星先發，他面對廣島鯉魚隊繳出5局失1分的好投，終場火腿以2：1擊敗廣島，吉田輝星也順利拿下生涯首勝。台灣好手王柏融今天4打數敲出1支二壘安打，連續5場比賽敲安。

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首局吉田輝星控球不穩，在一出局後堆滿壘包，隨後回穩三振掉西川龍馬，再讓磯村嘉孝擊出滾地出局化解失分危機，第二局他在兩出局後被田中廣輔與長野久義連續安打失分，之後越投越穩，五局投完僅失1分後被換下場休息，完成他的生涯初登版。

火腿先發吉田輝星今天投了84球，被敲出4支安打、送出4次三振2次保送，失掉1分自責分，防禦率1.80，順利拿下生涯首勝。廣島先發大瀨良大地今天投8局，用113球，被敲8安，送出8次三振2次保送，失掉2分都是自責分，苦吞完投敗。

火腿隊在首局靠著大田泰示的陽春彈進帳首分，二局下被追平後馬上靠著西川遙輝帶有打點的內野安打超前。終場火腿就以1分差拿下勝利。

王柏融今天前三個打席都沒敲出安打還被三振1次，第四打席面對大瀨良大地145公里的直球，敲出右外野方向二壘安打，連續5場比賽有安打表現，今日4打數1安打，吞下1次三振，打擊率微幅下降至2成96。

北海道日本火腿鬥士王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

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