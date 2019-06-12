射擊》台灣射擊隊出征世大運 三新星聯手拚金

蔡儀婷（左起）、林穎欣、呂紹全與陳妘筠（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年拿坡里世大運將於7月3日舉行，台灣射擊代表隊精銳盡出，派出10名選手參戰，其中有7名是東京奧運培訓隊的成員，全國射擊協會期盼選手能以賽代訓，終極目標是在今年的世界盃和亞錦賽射出佳績，一舉取得滿額的5張奧運門票。

台灣射擊隊近年成績突飛猛進，去年雅加達亞運共奪下2金、1銀、1銅，創下歷史最佳成績；其中亞運摘金的楊昆弼、呂紹全和林穎欣，三人年齡都不滿23歲，被視為國內的未來新星，此次也是三人首度站上世大運舞台，期盼能再度替台灣隊保住獎牌。

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林穎欣（記者林正堃攝）

射擊種類在2017年台北世大運缺席，2015年光州世大運則僅靠「證件妹」吳佳穎在女子個人10公尺空氣手槍項目拿下1銅。

本屆台灣參加包含10公尺空氣手槍、10公尺空氣步槍、定向飛靶及不定向飛靶等，共計11個競賽項目，射擊協會秘書長陳武田表示，目標是拿下3金！

首度參加世大運，呂紹全平常心面對，「目標仍是接下來的世界盃和亞錦賽，必須要奪牌才能搶下奧運資格；世大運是很好的磨練，教練團告訴我們，每一個比賽都要進決賽，習慣在高張力的競技環境下比賽，才能發揮潛能，突破自我。」

（左起）呂紹全、林穎欣（記者林正堃攝）

楊昆弼甫於上月的南韓世界盃在不定向飛靶混合團體賽，與老將林怡君聯手摘銅，楊昆弼透露，「此役預賽我們成績並非特別突出，但之後倒吃甘蔗奪牌，從學姊身上學到許多寶貴的經驗，知道如何快速調整節奏和情緒，希望世大運也能有好的表現。」

近期因傷所苦，最嚴重的是左手韌帶受傷，另外左膝和腰部都有傷勢。林穎欣今年已經參加3場國際賽，未來還有世大運、世青賽和亞錦賽等多場大賽，她苦笑說，「今年的國際賽的確特別多，身體的確很疲勞。但我已經習慣與傷勢共處，可能越疼痛反而越能專注，表現也越好，希望世大運能不失常，並在未來的比賽盡快拿下奧運門票。」

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