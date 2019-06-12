日本公開賽》國泰四金釵開紅盤 再1勝晉級32強

國泰女將劉馨尹爆冷擊敗世界排名20的日本小將加藤美優。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2019年日本桌球公開賽今天在札幌市點燃戰火，國泰「四金釵」劉馨尹、鄭先知、邱嗣樺和李昱諄表現出色，只差1勝剩就能挺進女單正賽32強。

世界排名108的國泰老大姊劉馨尹，以4:2獵殺世界排名20的日本小將加藤美優，締造生涯最重大勝利，明天將和另一日本新秀森櫻守爭奪正賽門票。

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世界排名54的鄭先知，也以4:3險勝首輪爆冷擊敗德國名將單曉娜的日本黑馬出澤杏佳，下一輪將對上師妹李昱諄。李昱諄今天以4:2力挫世界排名29的加拿大一姊張默，技驚四座。

國泰女將鄭先知力退日本黑馬出澤杏佳。（取自國際桌總官網）

青奧國手邱嗣樺也有佳作，她首輪先以4:3扳倒南韓女將姜多衍，次輪再以4:2擊退世界排名76的地主新星鹽見真希，明天將對決南韓女將尹孝賓。

男單方面，2002年曾獲日本公開賽亞軍的38歲老將莊智淵，首戰輕鬆以直落四解決德國孟格爾，明天將對上世界排名145的南韓新秀黃民夏。

世界排名144的「桌球詩人」彭王維，先以4:0收拾斯洛伐克的卡魯茲尼，次輪再以4:3力克世界排名54的希臘削球名將吉歐尼斯，明天將和另一南韓削球手姜炯薰爭奪32強門票。

世界排名228的楊恆韋也有斬獲，他先以4:0拿下智利的松原大，次輪再以4:3逆轉世界排名53的法國新秀阿庫祖，資格賽最後一輪將遭遇自己人陳建安。

世界排名36的陳建安，今天有驚無險以4:3氣走波蘭選手巴多夫斯基，距離32強僅差1勝。

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