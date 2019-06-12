中職》頭部近身球引爆板凳清空 王鴻程挑釁遭驅逐出場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天做客台南球場挑戰統一獅，兩隊進行到6局下半爆發衝突，中信後援投手王鴻程投出頭部近身球，一度清空板凳，退場後仍出現挑釁行為，再度板凳清空，王鴻程遭到驅逐出場，此舉也引發兄弟教練團的不滿。

中信兄弟投手王鴻程近身球爆發衝突。（記者黃志源攝）

兄弟後援投手王鴻程在6局下、2人出局一二壘有人時面對陳重羽，對打者投出151公里的頭部近身球，形成暴投，跑者順勢推進至二三壘，投打雙方爆發口角，引發第一次衝突，投打雙方對峙引發板凳清空，主審記兩邊各一次警告。

請繼續往下閱讀...

王鴻程最後三振掉陳重羽，激動地振臂高呼，並朝對手休息室叫囂挑釁，兩隊二度衝進場內，王鴻程也因肢體動作過於激烈遭主審驅逐出場。

中信兄弟投手王鴻程與統一獅打者陳重羽在本壘互嗆。（記者黃志源攝）

中信兄弟與統一獅紛紛衝進場中互嗆推擠。（記者黃志源攝）

中信兄弟投手王鴻程三振統一獅打者陳重羽後，回休息區前轉身朝統一獅休息區再嗆對手，引起第2波互嗆推擠。（記者黃志源攝）

中信兄弟投手王鴻程三振統一獅打者陳重羽後，回休息區前轉身朝統一獅休息區再嗆對手，引起第2波互嗆推擠。（記者黃志源攝）

中信兄弟投手王鴻程三振統一獅打者陳重羽後，轉身朝統一獅休息區再 嗆對手，引起第2波互嗆推擠。（記者黃志源攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法