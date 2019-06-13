郭俊麟先發迎戰巨人 今日賽事預告與轉播

2019/06/13 07:09

郭俊麟。（資料照）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

首先大聯盟僅一場賽事轉播，太空人在休士頓主場迎戰釀酒人，推出王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）先發掛帥，力拚本季第10勝，釀酒人則由戰績同樣出色的伍德魯夫（Brandon Woodruff），他目前拿下8勝1敗，防禦率3.87略高於韋蘭德。

中職部分，僅一場比賽，由桃猿作客悍將，在新莊球場開戰，猿隊推出尼克斯先發，他目前戰績6勝3敗，悍將則由羅力先發捍衛主場，兩位洋投的戰績及防禦率都相差不遠，登板對決勢必精彩可期。

日職方面，西武獅隊的台將郭俊麟今天要先發對戰巨人軍，上一場面對廣島鯉魚隊拿下本季首勝的他，能否再次繳出好投呢？而效力巨人的陽岱鋼能否先發上陣，與郭俊麟進行對決，也成為本場比賽一大看點。

效力於日本火腿隊的王柏融，昨天面對廣島王牌大瀨良大地擊出長打，今天能否延續連續安打場次，請鎖定自由體育的文字轉播。

MLB

8：00 釀酒人 vs. 太空人 民視、FOX體育、FOX體育3台

日職

17：00 巨人 vs. 西武 FOX體育

17：00 廣島 vs. 日本火腿 FOX體育2、3台

中職

18：35 Lamigo桃猿 vs. 富邦悍將 WinTV綜合台

地點：新莊棒球場

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