5小時13分破紀錄大戰 朱元勤超前安獅勝象

〔中央社〕中華職棒昨天在台南棒球場的比賽，由中信兄弟對統一獅，形成耗時5小時13分破紀錄的打擊大戰，獅隊8局下包含朱元勤的超前安打在內，攻下5分，以14比9擊退兄弟。

1局下獅隊陳重羽內野安打、蘇智傑保送後，潘武雄敲1打點安打，高國慶再獲保送形成滿壘，接著楊家維擊出1打點內野安打，林祖傑補上二壘安打，帶有2分打點。兄弟先發投手艾迪頓僅投0.1局就被打退場，被敲4支安打，投3次保送，失4分。

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2局下楊家維敲2打點二壘安打，獅隊再添2分。不過4局上兄弟展開大反攻，林智勝轟出2分全壘打後，黃鈞聲保送、曾陶鎔安打，周思齊再補上安打，帶有1分打點，接著吳東融遭觸身球，陳子豪再敲2打點安打，這局攻下5分，追到5比6落後。

4局下獅隊陳鏞基轟陽春砲後，楊家維也敲2分全壘打，再度拉開領先。但5至7局兄弟都有分數進帳，王威晨先在5局上敲2打點二壘安打，6局上林智勝敲陽春砲，演出單場雙響砲，7局上張志豪敲出關鍵安打，追平比分，以9比9戰成平手。

8局下獅隊的林祐樂、莊駿凱安打後，代打朱元勤敲出超前安打，接著蘇智傑被敬遠形成滿壘，陳鏞基再敲出安打，帶有2分打點，潘彥廷也敲出二壘安打，同樣帶有2分打點，攻下5分大局，終場就以14比9奪勝，獅隊超越兄弟位居第三，單場MVP由敲出超前安的朱元勤獲得。

這場比賽耗時5小時13分，打破聯盟9局不中斷最長比賽時間紀錄，原紀錄為5小時3分。獅隊動用6名投手，僅2人沒掉分，劉軒荅投1.2局沒有被敲安打，無失分，獲得勝投，陳韻文雖然在9上一度遇到滿壘危機，不過沒有失分。兄弟更動用7名投手，其中最後一任鄭凱文投1.2局失5分。

此戰發生小插曲，6局下因兄弟投手王鴻程對陳重羽投頭部近身球，導致雙方兩度清空板凳衝突，王鴻程也因激烈手勢遭驅逐出場。（編輯：林治平）

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