中職》衝突過後 王鴻程情緒低落檢討、陳重羽認為髒字嗆聲不妥

中信兄弟投手王鴻程和統一獅球員互嗆推擠。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕中信兄弟、統一獅昨天打了場中職史上最長惡戰，比賽不僅火力四射，火藥味也濃。王鴻程因頭部近身球差點打中陳重羽，兩度引發板凳清空，賽後事主王鴻程直言後悔，說自己要檢討。

6局下，王鴻程一顆近身球差點往陳重羽頭上招呼，陳重羽怒視王鴻程，雙方引爆口角，也引起兩隊首波清空板凳，觀眾席上球迷叫囂聲也四起，主審邱景彥也警告雙方。

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王鴻程三振陳重羽後，朝著觀眾席比出手勢，又引起獅隊成員衝上前要找王鴻程理論，裁判們開會後，將王鴻程驅逐出場。

王鴻程賽後情緒有些低落，說因當下戰況緊繃，本想先以內角球逼退對手，失投後雙方都有情緒，自己則是太衝動、會檢討。投捕教練陳智弘被轉播單位拍到怒斥自家人，賽後他說：「都提醒過了，他應該自己知道。」至於兄弟內部是否對王鴻程有懲處，領隊劉志威表示，還得再開會討論。

事主之一陳重羽賽後面帶無奈，他說：「事先知道對方控球不太好，站得離本壘板已經很遠，試圖保護自己，頭部畢竟比較危險，當下也有情緒，對方又語帶髒字，才引發口角。彼此都是職棒球員，這樣語帶髒字嗆聲，不是好的示範。」

中信兄弟投手王鴻與統一獅打者陳重羽在本壘互嗆。（記者黃志源攝）

中信兄弟投手王鴻三振統一獅打者陳重羽後，回休息區前轉身朝統一獅休息區再嗆對手，引起第二波互嗆推擠。（記者黃志源攝）

中信兄弟投手王鴻三振統一獅打者陳重羽後，回休息區前轉身朝統一獅休息區再嗆對手，引起第二波互嗆推擠。（記者黃志源攝）

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