NBA》杜蘭特阿基里斯腱斷裂 勇士教頭震驚

勇士總教練柯爾。（歐新社）



〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）在NBA總冠軍賽第5戰受傷，今天確認為阿基里斯腱斷裂，已經動完手術。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，如果知道可能會傷到阿基里斯腱，球隊不可能會讓杜蘭特歸隊。

杜蘭特在西部準決賽第5戰面對火箭時拉傷右小腿，缺陣逾1個月後，日前在NBA總冠軍賽第5戰歸隊，未料卻在比賽中傷到右腿阿基里斯腱，今天確認為阿基里斯腱斷裂。

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《ESPN》報導，柯爾說，「就如同勇士總管邁爾斯（Bob Myers）提到，上個月他的康復是各方面的合作、努力，包含杜蘭特和他的經紀團隊Rich Kleiman、球隊的醫務人員、外部的醫療意見、球隊外部的醫生。杜蘭特同意所有事後，每個人都同意他出賽。」

「現在，若回到第5戰前，還是會作相同的決定嗎？當然會。」柯爾表示，從現在的結果推論當時的事情很簡單，「當我們收集各方面的資訊，感覺最糟的狀況是小腿再次受傷，這就是球隊獲得的建議和訊息。」

柯爾坦言，杜蘭特的阿基里斯腱受傷讓他感到震驚，如果知道這是其中一種的可能性，球隊不可能會讓杜蘭特歸隊。

「這對杜蘭特來說是毀滅性打擊。」柯爾表示，「我也為勇士隊醫Rick Celebrini感到難過，他是我身邊知道最好、最聰明的人。他遇到極大的打擊，邁爾斯、全隊、我們都是。但我們是根據當下所蒐集到的訊息，做出這個決定，我們那時認為是正確的。」

勇士球星杜蘭特阿基里斯腱斷裂。（法新社）

勇士總教練柯爾。（歐新社）



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