MLB》貝茲獲再見保送 紅襪系列賽扳回一城（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，紅襪主場迎戰遊騎兵系列賽第3戰，紅襪靠著班尼泰迪（Andrew Benintendi）單場3安猛打賞表現外帶2分打點，以及9局下半去年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）於平手且滿壘時選到保送，擠回致勝分，最終紅襪以4：3氣走遊騎兵，中止2連敗。

紅襪今天靠著貝茲的再見保送拿下比賽勝利。（今日美國）

1局上半遊騎兵率先展開攻勢，潘斯（Hunter Pence）在二三壘有人的情況下擊出中右外野方向的深遠二壘安打，將壘包上兩名隊友送回替客隊首開紀錄。1局下半紅襪馬上做出回應，今天扛四番的年輕三壘手德弗斯（Rafael Devers）擊出帶有1分打點的一壘安打替紅襪賺得第1分，將比分追至1：2落後。

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潘斯今日貢獻1支帶有2分打點的安打，但也吞下2張老K。（美聯社）

3局下半，於二壘有隊友的情況下，班尼泰迪打出中外野方向的長打，外野手未能第一時間好好處理球碰到牆壁反彈的距離，因此班尼泰迪跑出三壘安打並帶有1分打點。5局下半，又是班尼泰迪！掃出中左外野打中「綠色怪物」的二壘安打再送回壘包上的隊友，紅襪取得3：2反超。

今日表現最為優秀的班尼泰迪，繳出3安2打點的成績單。（美聯社）

沉寂6個半局的遊騎兵於8局上半有了反應，韓籍打者秋信守先是被觸身球保送上壘，下一棒的迪謝茲（Delino DeShields）造成捕手失誤，使遊騎兵攻佔上二三壘，接著安祖斯（Elvis Andrus）擊出高飛犧牲打幫遊騎兵打進追平分3：3。

9局下半，紅襪靠著2支安打和1次保送攻佔滿壘且無人出局，貝茲拗到保送幫助紅襪取得致勝分，終場紅襪以4：3拿下本場勝利。

紅襪先發投手波瑟羅（Rick Porcello），這位前塞揚投手主投6.2局被敲5安失2分無關勝敗，巴恩斯（Matt Barnes）後援1局0失分拿下本場勝投。遊騎兵先發投手林恩（Lance Lynn）主投6局被敲6安失3分無關勝負，投出再見保送的後援投手查維茲（Jesse Chavez）吞下敗投。

波瑟羅今日主投6.2局失2分，因牛棚未能守成而無關勝敗。（今日美國）

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