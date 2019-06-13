MLB》歐提茲遭槍擊案 兇嫌為24萬殺國民英雄

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲日前遭到槍擊。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）日前在家鄉多名尼加遭到槍擊，當地警方證實，這是一起買兇殺人的事件，價碼是約7800美元（約新台幣24.7萬）。

《美聯社》報導，多名尼加當局表示，有1名槍手和5名同伙遭到逮捕，另有4名嫌犯仍在追捕中，但沒有說明這名國家的運動英雄人物遭槍擊的原因。

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當地首席檢察官羅德里奎茲（Jean Alain Rodríguez）表示，「目前他們正在接受偵訊，我們將繼續深入調查，弄清事情的真相。」

多名尼加警察局長包提斯塔（Ney Aldrin Bautista Almonte）說，有人提供40萬多明尼加披索（約7800美元）價碼殺人，但他拒絕透露是誰雇用槍手。

《美聯社》指出，雖然歐提茲住在波士頓，但他每年至少6次回多明尼加，在那會遇到各式各樣的人，歐提茲刻意避免和可疑人士混在一起。但一名不具名的官員表示，當局正在調查歐提茲是否在一次不知情的狀況下，和他人建立某種關係或相識，進而引發導致他被槍擊的事件。

多名尼加警察局長包提斯塔秀出作案時的手槍。（美聯社）



紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲日前遭到槍擊，兇嫌（右）遭逮捕。（美聯社）

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