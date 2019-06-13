MLB》勞瑞安諾轟致勝滿貫砲 單場5打點助運動家勝光芒（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，運動家作客光芒主場系列賽第3戰，運動家靠著勞瑞安諾（Ramon Laureano）8局上半突破平手局面的滿貫砲，單場5分打點幫助運動家最終以6：2擊敗地主光忙拿下對戰2連勝。

勞瑞安諾（左二）擊出致勝滿貫砲，單場5打點幫助運動家獲勝。（今日美國）

4局上半，勞瑞安諾在三壘上有隊友時，擊出三壘方向的內野安打替運動家先馳得點。6局上半，奧爾森（Matt Olson）大棒一揮掃出右外野方向430英尺超大號的陽春砲，運動家2：0暫時領先。

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奧爾森今擊出陽春砲貢獻1分打點。（今日美國）

7局下半，迪亞茲（Yandy Diaz）在一二壘有人時打出帶有1分打點的二壘安打，幫助光芒先追回1分，在米德斯（Austin Meadows）被蓄意保送後形成滿壘，接著賈西亞（Avisail Garcia）擊出內野安打再賺進追平分。

8局上半，運動家先是靠著奧爾森的安打，以及接著兩個保送形成滿壘，此時勞瑞安諾擔任英雄，鎖定一顆快速球直接將球打出全壘打牆，靠著這支滿貫砲海灌4分奠定勝基，終場運動家以6：2摘下比賽勝果。

運動家先發投手B.安德森（Brett Anderson）主投6.1局被敲7安失2分無關勝敗，中繼0.2局無失分的罕德瑞克斯（Liam Hendriks）拿下勝投。光芒先發投手奇里諾斯（Yonny Chirinos）主投6局被敲7安失2分，另飆出7次三振無關勝敗，中繼投手科拉雷克（Adam Kolarek）則吞下本場敗投。

B.安德森今日主投6.1局失1分無關勝敗。（今日美國）

奇里諾斯主投6局被敲7安失2分無關勝負。（法新社）

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