MLB》艾倫納多挨球吻不爽嗆聲 小熊、洛磯觸身球互砸（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今天和小熊之戰充滿火藥味，強打艾倫納多（Nolan Arenado）遭小熊投手漢默斯（Cole Hamels）丟觸身球，讓他相當不滿。此戰兩隊互相「砸人」，共出現4次觸身球，洛磯最後以1：10輸球。

小熊2局上攻下5分後，第3局首名打者巴耶茲（Javier Baez）就遭洛磯投手山薩泰拉（Antonio Senzatela）丟頭部近身球，差點被砸到。下半局輪到洛磯打擊時，漢默斯對艾倫納多丟一顆內角90.5英哩速球，砸中他的左手前臂，艾倫納多非常不悅，對著漢默斯大吼，之後他在第5局退場。

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第7局輪到漢默斯打擊時，被洛磯投手蕭（Bryan Shaw）丟觸身球；第8局小熊打者瑞佐（Anthony Rizzo）打擊時，遭洛磯投手Phillip Diehl丟球砸中；而到了9局下，洛磯打者沃特斯（Tony Wolters）被小熊布拉契（Brad Brach）丟觸身球。此戰兩隊共出現4次觸身球。

小熊隊上週和洛磯的3連戰中，就出現多次觸身球的場面，其中布萊恩（Kris Bryant）被砸2次，去年他曾被洛磯投手馬奎茲（German Marquez）砸中頭盔。

《ESPN》報導，艾倫納多表示，「我有種感覺這一定會發生，不需要解釋什麼。你看了在芝加哥的比賽，你在這看到他們這樣做。這就是棒球。」

漢默斯則否認有丟故意觸身球，「我當時只想解決他，你不希望看到這樣的事，而且你也不想看到有人受傷。」

小熊總教練梅登（Joe Maddon）表示，「在我的球隊中，一直有個規則。你被砸只有兩種選擇，走到投手丘或是上一壘，但別坐在那嘮叨嗆聲，下定決心做其中一個，或做另一件事都行。」

洛磯強打艾倫納多不滿挨觸身球。（美聯社）

洛磯強打艾倫納多不滿挨觸身球。（美聯社）

小熊投手漢默斯。（今日美國）

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