MLB》好一個見面禮！ 紅人開賽連兩轟下馬威（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，紅人作客印地安人主場系列賽第2戰，紅人靠著森索（Nick Senzel）和沃托（Joey Votto）一開賽就擊出背靠背全壘打，以及全場共掃出4發紅不讓的表現，終場紅人以7：2擊敗印地安人。

沃托首局和隊友森索一開賽背靠背開轟。（美聯社）

1局上半，紅人的開路先鋒「大物新秀」森索率先開轟，首局首打席全壘打幫助紅人開胡，接著前國聯MVP沃托瞄準失投的快速球大棒一揮，球飛過右外野全壘打牆上觀眾席，開局背靠背開轟的紅人取得2：0領先。

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「大物新人」森索首局首打席開轟。（法新社）

2局下半，佛里曼（Mike Freeman）於三壘有人時擊出滾地球出局但送回隊友幫助主隊首開紀錄。5局上半，佩拉薩（Jose Peraza）擊出帶有1分打點的二壘安打，紅人再度取得2分領先，比分暫為紅人3：1印地安人。

6局及7局上半，紅人的蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）和卡沙里（Curt Casali）分別開轟，這兩發陽春砲挹注2分，紅人取得5：1領先。

蘇亞雷斯於6局擊出全壘打。（法新社）

卡沙里於7局擊出陽春砲。（美聯社）

8局上半，紅人攻勢再起，鷹俠（Jose Iglesias）於一二壘有人時擊出二壘安打，將隊友都送回本壘得分。8局下半，印地安人僅靠著山塔納（Carlos Santana）掃出中外野方向的特大號陽春全壘打賺得1分，終場印地安人以2：7敗下陣來。

山塔納今日貢獻1支安打，即是一發全壘打。（美聯社）

紅人先發投手德斯克拉菲尼（Anthony DeSclafani）主投5.2局被敲4安失1分拿下勝投。印地安人先發投手普萊薩（Zach Plesac）主投5.1局被敲5安失4分包括3發全壘打，另還飆出6張老K，只可惜自家打線不捧場，吞下敗投。

德斯克拉菲尼主投5.2局被敲4安失1分拿下勝投。（美聯社）

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