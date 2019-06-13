MLB》馬林魚新秀山本喬登7局無失分好投 初登板就奪勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚23歲新秀山本喬登（Jordan Yamamoto）今天在大聯盟賽場初登板就繳出好表現，主投7局送出5次三振，沒有失分，幫助馬林魚以9：0完封紅雀，不但中止近期的6連敗，這次的三連戰也避免遭對手橫掃。

出生在夏威夷的山本喬登，去年在耶利奇（Christian Yelich）交易案中，被釀酒人交易到馬林魚，今年最高在2A出賽，先發12場戰績3勝5敗，防禦率3.58。馬林魚因伍雷尼亞（Jose Urena）受傷，拉上山本喬登。

請繼續往下閱讀...

山本喬登今投7局用95球有61顆好球，僅被敲3安，送出5次三振、投2次保送，大聯盟初登板就拿下勝投。

馬林魚全場敲12安，庫柏（Garrett Cooper）單場3安包含一發滿貫砲，有4分打點。葛蘭德森（Curtis Granderson）有一發三分砲，安德森（Brian Anderson）2安1打點。山本喬登靠著一次短打，有1分打點。

紅雀先發麥克拉斯（Miles Mikolas）投8局失5分，吞本季第7敗，防禦率增至4.83；而紅雀打線今天熄火，全場僅3安。

馬林魚23歲新秀山本喬登今天在大聯盟初登板，繳出7局無失分好投，獲大聯盟生涯首勝。（美聯社）

馬林魚23歲新秀山本喬登今天在大聯盟初登板，繳出7局無失分好投，獲大聯盟生涯首勝。（美聯社）

馬林魚庫柏敲滿貫砲。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法