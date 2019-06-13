MLB》M.凱利7.2局好投 響尾蛇完封費城人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，響尾蛇作客費城人主場系列賽第3戰，響尾蛇先發投手M.凱利（Merrill Kelly）主投7.2局無失分的優異表現幫助響尾蛇以2：0擊敗費城人，他自己也拿下本季第7勝，費城人先發投手艾夫林（Zach Eflin）繳出8局失2分的優質先發，只可惜吞下敗仗。

M.凱利主投7.2局0失分拿下勝投。（美聯社）

5局上半，響尾蛇的瓊斯（Adam Jones）和艾斯科巴（Eduardo Escobar）分別都擊出一壘安打，使球隊攻佔一二壘，接著C.沃克（Christian Walker）打出帶有1分打點的一壘安打，一壘上的跑者也衝上三壘，再下一棒的阿米德（Nick Ahmed）貢獻一支高飛犧牲打替響尾蛇再增添保險分2：0領先。

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7局下半有精彩美技出現，響尾蛇阿米德撲下強勁滾地球後傳一壘，一壘審雖先判安全上壘，經過重播後改判為出局。

（影片來源：大聯盟官網）

在響尾蛇先發投手和牛棚極力聯手壓制下，除了M.凱利拿下勝投外，後援1局無失分的霍蘭德（Greg Holland）收下本季第10次救援成功，響尾蛇最終以2：0擊敗費城人拿下系列賽勝利。

霍蘭德拿下本季第10次救援成功。（法新社）

艾夫林今日主投8局失2分，無奈隊友打線被封鎖而苦吞敗投。（今日美國）

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