MLB》36歲越投越猛！ 韋蘭德飆生涯新高15K（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕太空人36歲強投韋蘭德（Justin Verlander）今天面對釀酒人之戰，他主投7局狂飆生涯新高的15次三振，失掉3分，無關勝敗。韋蘭德飆出這15次三振中，對手都是揮棒吞K，這是自2008年紀錄追蹤後，出現第5次單場15個三振都是揮空吞K。

韋蘭德此戰投7局用100球，被敲4安，包含挨了3轟，包含釀酒人葛朗多（Yasmani Grandal）布朗（Ryan Braun）、葛朗多（Yasmani Grandal）、坦姆斯（Eric Thames）的陽春砲，送出生涯新高的15次三振，可惜雙方正規9局打完戰成3：3平手，韋蘭德也無緣本季第10勝。

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大聯盟官網報導，自2008年啟用追蹤後，這是第5次單場至少15次三振都是揮棒吞K。前4次分別為薛哲（Max Scherzer）的2次，以及卡拉斯科（Carlos Carrasco）、達菲（Danny Duffy）。

韋蘭德也是自2005年的傳奇強投強森（Randy Johnson）後，以最年長之姿投出單場至少15K的比賽。

兩隊打到延長賽第14局，釀酒人靠著摩斯塔卡司（Mike Moustakas）兩分砲，以及艾奎拉（Jesus Aguilar）敲帶有1分打點安打，最後釀酒人以6：3贏球。

（首次上搞時間：1155；更新時間：1235）

太空人36歲強投韋蘭德。（法新社）

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