MLB》美聯最多！ 葛林第20次救援成功助老虎險勝皇家（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，老虎作客皇家主場系列賽第2戰，老虎靠著狄克森（Brandon Dixon）8局的高飛犧牲打超前比分，終場老虎以3：2險勝中止2連敗，皇家則吞下近11場的第9敗，老虎終結者葛林（Shane Greene）喜收本季第20次救援成功為美聯最多。

葛林拿下美聯最多的第20次救援成功。（法新社）

1局上半，卡布雷拉（Miguel Cabrera）先用1次高飛犧牲打替老虎先馳得點。3局下半，索勒（Jorge Soler）敲出帶有1分打點的二壘安打追平比數1：1。

請繼續往下閱讀...

4局上半老虎再次發動攻勢，羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）打出帶有1分打點的二壘安打幫助老虎再度超前。5局下半2出局，索勒（Jorge Soler）擊出中間方向一壘安打，將二壘上的隊友打回本壘得分，皇家再度追平比分2：2。

8局上半，瓊斯（JaCoby Jones）率先要到保送，接著史都華（Christin Stewart）補上二壘安打，再來卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）選到保送形成滿壘局面，最後狄克森擊出高飛犧牲打賺進球隊超前分，最終老虎即以3：2險勝皇家。

狄克森擊出超前比分的高飛犧牲打。（法新社）

老虎先發投手諾里斯（Daniel Norris）主投5局被敲6安失2分無關勝敗，終結者葛林後援1局0失分拿下本季第20次救援成功，獨居美聯救援王寶座。皇家先發投手達菲（Danny Duffy）主投7局被敲4安失2分無關勝敗，後援1局失1分的狄克曼（Jake Diekman）則苦吞敗投。

諾里斯主投5局失2分無關勝敗。（法新社）

達菲主投7局失2分無關勝敗。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法