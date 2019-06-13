中職》衝突過後首度發文 王鴻程：我難過3件事情（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟、統一獅昨天兩度清空板凳，事主王鴻程今日在臉書發文指出，關於昨日衝突有三件難過的事情，並感謝球團教練的耳提面命，讓他謹記身為兄弟一員該有的紀律。

王鴻程昨在6局下一顆頭部近身球，引爆和陳重羽間的衝突，三振掉陳後，朝著觀眾席比出手勢，又引起獅隊成員衝上投手丘理論，並遭驅逐出場，賽後他坦言後悔，說自己要檢討。

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王鴻程臉書貼文如下：

大家好，我是王鴻程，關於各界對於衝突事件的批評指教我如實收到了。

我想為我的行為與情緒所引發的後續效應致上歉意，造成衝突絕非我的本意。在爭冠的壓力下我好希望自己能盡一份心力，因此當投球的決心因失控球被誤解為惡意時，我想捍衛自己和球隊的心造成了紛爭。

在職業高關注、高標準下，這樣的場面無法成為孩子學習的標竿，這是讓我最難過的第一件事。

情緒管理是人一生的課題，而我過去一年花了許多功夫學習，這段日子很艱辛但我熬過來了。很遺憾的是努力了將近一年，用不放棄的態度爭取到重回球迷面前時，卻又跌了跤，這是讓我最難過的第二件事。 統一有許多我相當敬重的教練與前輩，曾在我有幸與他們合作打拼時給予我幫助，卻在與統一的君子之爭中引起爭端，這是我最難過的第三件事。 謝謝球團教練、管理在當下便給我耳提面命，好讓我謹記身為兄弟一員該有的紀律，我對棒球的熱情從來不曾因挫折而停歇，這是我成為職業選手之後的信念，我會更加努力、勇敢，學習在批評壓力底下成熟，讓這一刻成為我邁向生涯更佳的轉淚點，持續用熱情與毅力守護我最愛的球隊和棒球。 謝謝大家的關心 鴻程

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