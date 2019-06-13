羽球》確定了！376週球王馬國「拿督」李宗偉宣佈退休

「拿督」李宗偉宣布退休。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕國際男子羽壇最具代表性的「拿督」36歲李宗偉，今日中午與馬來西亞的青年及體育部長賽沙迪、羽協主席札卡里亞共同召開記者會，確定告別19年轟轟烈烈的羽球人生。

李宗偉不只是馬來西亞最具代表性的運動員，在國際間也享有高知名度，生涯高居球王週數達376週，也是無人能及，此外又擁有3面奧運男單銀牌、3面世錦賽銀牌，即使始終無緣大賽金牌，仍無損其偉大。

請繼續往下閱讀...

李宗偉去年7月超級1000系列印尼公開賽於4強止步後，對外宣稱因病放棄世錦賽及雅加達亞運；2個月後，被爆拿督在台灣治療鼻咽癌，震驚不少人，好在清除體內癌細胞，10月中旬回馬來西亞靜養。

李宗偉4月底回到台灣複診，醫師勸告他繼續休息，經過1個月與親朋好友討論才忍痛做出退役決定。他説：「我做這個決定確實很困難，也是到了開齋節後才正式與協會討論並做出定奪，謝謝大家。」

事實上，李宗偉最大夢想是再戰2020年東京奧運，期待替大馬奪首面羽球金牌。不過，在大病過後，李宗偉世界排名從原本的第3，已滑落至190，且去年曾申請世界排名保護機制，也將於今年8月14日期滿，等於未來他得在等級較低、積分較少的賽事拚成績，想衝擊奧運資格難度增添不少，也在今日宣佈榮退。

「拿督」李宗偉宣布退休。（資料照，美聯社）

「拿督」李宗偉宣布退休，告別19年的羽球生涯。（路透）

「拿督」李宗偉宣布退休。（路透）

「拿督」李宗偉宣布退休，告別19年的羽球生涯。（路透）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法