足球》烏克蘭爆冷擊敗義大利 攜手南韓晉U20世界盃決賽

烏克蘭晉級U20世界盃冠軍戰，為隊史首次。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕FIFA U20世界盃4強戰，分別是由烏克蘭對決義大利，以及南韓對決厄瓜多，烏克蘭靠著布列查（Serhiy Buletsa）的進球，終場以1：0擊敗強敵義大利拿下決賽門票，南韓則是靠著崔浚的進球幫助南韓以1：0擊敗厄瓜多殺進U20世界盃冠軍戰。

烏克蘭對義大利比賽第65分鐘，烏克蘭把握快速反擊機會，布列查靠著隊友從右路的傳中球，且在無人盯防的情況下直接勁射破門。比賽進入傷停捕時，義大利球員逮到機會禁區內轉身射門得手，只可惜透過VAR判決為犯規在先，因此進球不算只能以0：1目送烏克蘭隊史第1次殺進FIFA U20決賽。

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布列查踢進致勝球幫助球隊擊敗強敵義大利。（法新社）

南韓對厄瓜多比賽第39分鐘，南韓效力西甲瓦倫西亞的李康仁利用對手大意的機會，快開自由球給隊友崔浚破門得手，比賽終了前的傷停補時厄瓜多把握一次傳中機會頭錘攻門，只可惜被南韓門將精彩撲救，終場南韓以1：0險勝厄瓜多挺進冠軍戰。

崔浚踢進全場唯一一球，幫助南韓殺進決賽。（路透社）

FIFA U20世界盃冠軍戰將於台灣時間6月16日凌晨12點開踢，地點是在波蘭的維澤夫體育場（Stadion Widzewa）。季軍戰則是台灣時間6月15日凌晨2點半，由義大利迎戰厄瓜多，場地在戈希爾體育場（Stadion GOSiR）。

南韓球員贏球後相當興奮。（路透社）

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