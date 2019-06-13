籃球》瓊斯盃7/12彰化登場 賽程、售票資訊看這邊

第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽7月12日起在彰化體育館、新莊體育館兩地進行。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽7月12日起在彰化體育館、新莊體育館兩地進行，本屆共有男子組9隊、女子組6隊參賽，門票預售6月24日中午12時起在年代售票系統及各大便利超商購票通路開賣。

本屆男子組賽程7月12日至16日在彰化體育館進行，18日起移師新莊體育館，女子組賽程7月24日至28日全部安排在新莊體育館。男子組彰化體育館票價1樓特區席600元、2樓席區300元，新北市新莊體育館票價1樓特A區對號席600元、1樓特區席600元、2樓席區400元，女子組免費入場。

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男子組門票預售於6月24日中午12時起在年代售票網站、年代系統各售票點，以及各大便利超商購票通路開始預購，敬請球迷多加利用及早購票，如當日門票仍有剩餘，將在比賽當天第一場比賽開賽前1小時開始現場售票。

本屆男子組共計有日本、南韓、菲律賓、伊朗、約旦、加拿大UBC大學、印尼7支外國勁旅及台灣藍、白兩支地主隊與會，其中日本、韓國、伊朗、約旦、印尼均派出以國家隊為主體的陣容來台。女子組則有日本三菱電機無尾熊、南韓國民銀行KB STARS、菲律賓、紐西蘭及台灣藍、白6支隊伍，其中紐西蘭及菲律賓是國家隊陣容。

男子組7月12日彰化開幕戰將由台灣藍出戰日本，台灣白迎戰加拿大，票房保證的台灣藍與南韓之戰安排在7月21日新莊體育館；女子組開幕日藍隊首戰日本、白隊交手南韓。

年代瓊斯盃售票網址請點此。

比賽地點：彰化縣立體育館、新北市立新莊體育館

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比賽地點：新北市立新莊體育館

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