MLB》勇士大物新秀只花26場比賽 打破89年來紀錄（影音）

2019/06/13 14:20

勇士大物新秀萊利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士22歲新秀萊利（Austin Riley）今在對海盜之戰9局下敲出關鍵全壘打，把比賽逼入延長，勇士最終在11局苦戰中以8：7帶走勝利，並在國聯東區單獨登頂。萊利自5月中升上大聯盟以來，只出賽26場就敲出10轟，成為勇士隊史最快10轟紀錄，原紀錄是Wally Berger在1930年的29場。

放眼大聯盟，也僅有幾名球員比萊利還要早達成這項紀錄，包括費城人重砲霍金斯（Rhys Hoskins）在2017年只出賽17場就敲出10轟，寫下大聯盟紀錄；洛磯隊史托利（Trevor Story）在2016年用22場比賽達成；洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）在2015至2016年球季間，僅出賽22場也敲出10轟。

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