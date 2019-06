MLB》勇士大物新秀只花26場比賽 打破89年來紀錄（影音）

勇士大物新秀萊利。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士22歲新秀萊利(Austin Riley)今在對海盜之戰9局下敲出關鍵全壘打,把比賽逼入延長,勇士最終在11局苦戰中以8:7帶走勝利,並在國聯東區單獨登頂。萊利自5月中升上大聯盟以來,只出賽26場就敲出10轟,成為勇士隊史最快10轟紀錄,原紀錄是Wally Berger在1930年的29場。

放眼大聯盟,也僅有幾名球員比萊利還要早達成這項紀錄,包括費城人重砲霍金斯(Rhys Hoskins)在2017年只出賽17場就敲出10轟,寫下大聯盟紀錄;洛磯隊史托利(Trevor Story)在2016年用22場比賽達成;洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)在2015至2016年球季間,僅出賽22場也敲出10轟。

.@austinriley1308 is the fastest @Braves player to reach 10 HR to start their career (26 games). pic.twitter.com/E2xjS9o3Kj