足球》關鍵12碼！ 法國女足險勝挪威

法國的勒索莫（圖左）踢進關健12碼幫助法國獲得勝利。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕FIFA女子世界盃小組賽第2輪賽事，奪冠熱門法國迎戰挪威，法國靠著高文（Valérie Gauvin）的進球及勒索莫（Eugénie Le Sommer）罰進12碼，終場2：1擊敗挪威，連兩戰拿下勝利則幾乎確定可以晉級16強。

比賽第46分鐘，馬日里（Amel Majri）於左路禁區外的精準傳中讓高文把握機會起腳破門，幫助法國先馳得點。比賽第54分鐘，法國後衛荷娜（Wendie Renard）一次解圍失誤，將球碰進自家大門，這烏龍球使挪威追平比數。

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高文踢進全場第1球。（法新社）

比賽第70分鐘，法國球員在禁區內疑似被犯規，經VAR（影像助理裁判）判決後為12碼罰球，勒索莫替法國踢進超前分，終場地主法國以2：1驚險獲勝。

另外跟法國挪威同為A組的奈及利亞和南韓正面交鋒，奈及利亞以2：0擊敗南韓尚保有晉級資格，下一輪奈及利亞對決挪威將決定誰出線，南韓則已確定遭到淘汰，至於B組的德國以1：0擊敗西班牙。

奈及利亞女足擊敗南韓，得以保住晉級淘汰賽資格。（路透社）

德國以1：0擊敗西班牙。（路透社）

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