羽球》「拿督」李宗偉確定退役 與林丹的頂尖對決成絕響

李宗偉（右）今日宣佈退休，與勁敵中國名將「超級丹」林丹（左）的對決成絕響。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「拿督」36歲李宗偉今日宣佈退休，確定放棄5度登上奧運殿堂的機會，至於一路以來最大勁敵為中國名將「超級丹」林丹，兩人的對戰更被視為膾炙人口的頂尖對決。

李宗偉在去年7月初馬來西亞公開賽稱王，賽史12座冠軍寫下歷史，其生涯更共獲69座金盃，只是卻屢次無緣國際大賽金牌，被稱作史上最強「無冕之王」。擋在李宗偉前面就是35歲林丹，兩人從2004年首度對決，一路戰到2018年全英公開賽，素有瑜亮情結，而李宗偉對戰林丹居於12勝28敗劣勢。

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李宗偉在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運都在金牌戰栽在林丹拍下，直到2016年里約奧運4強賽，李宗偉大戰3局一舉扳倒林丹，此役更成羽壇最經典戰役，可惜最後決賽敗給中國另一名將諶龍，3度與奧運金牌失之交臂。

李宗偉及林丹生涯最後一次在去年3月全英公開賽8強過招，李宗偉透露，「我們兩人都希望能享受比賽，並為大家奉獻一場偉大的對決。」

羽球名將「拿督」36歲李宗偉今日宣佈退休。（美聯社）

羽球名將「拿督」36歲李宗偉今日宣佈退休。（路透）

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