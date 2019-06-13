日職Live》隊友守備「誤」事！郭俊麟首局小亂流掉1分

2019/06/13 17:28

第一局

1局上，郭俊麟一上來就連續4顆壞球保送巨人開路先鋒亀井善行，接下來雖然讓坂本勇人敲出界外飛球遭接殺，不過西武捕手森友哉在抓盜壘時卻不慎發生失誤，讓原本一壘上的跑者，一口氣衝上三壘，郭俊麟隨後又被丸佳浩敲出1分打點安打，助巨人軍率先破蛋，取得1：0領先。

接下來岡本和真擊出高飛球出局，雖然丸佳浩盜壘成功，不過郭俊麟回穩用一顆132公里的變速球讓大城卓三揮棒落空，送出此役第一次三振，也化解再度失分危機。

1局下，西武開路先鋒秋山翔吾一上來就獲觸身球保送，但源田壯亮、外崎修汰都沒能有所表現，接下來山川穂高雖然敲出安打，不過森友哉只擊出滾地球，西武留下一、三壘殘壘，以0：1落後巨人。

先發名單

讀賣巨人

1 （左） 亀井善行
2 坂本勇人
3 丸佳浩
4 岡本和真
5 大城卓三
6 阿部慎之助
7 若林晃弘
8 陽岱鋼
9 炭谷銀仁朗

先發投手：櫻井俊貴

西武獅

1 秋山翔吾
2 源田壯亮
3 外崎修汰
4 山川穂高
5 森友哉
中村剛也
7 栗山巧
8  木村文紀
9 金子侑司

先發投手：郭俊麟

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