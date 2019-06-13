日職Live》隊友守備「誤」事！郭俊麟首局小亂流掉1分

第一局

1局上，郭俊麟一上來就連續4顆壞球保送巨人開路先鋒亀井善行，接下來雖然讓坂本勇人敲出界外飛球遭接殺，不過西武捕手森友哉在抓盜壘時卻不慎發生失誤，讓原本一壘上的跑者，一口氣衝上三壘，郭俊麟隨後又被丸佳浩敲出1分打點安打，助巨人軍率先破蛋，取得1：0領先。

接下來岡本和真擊出高飛球出局，雖然丸佳浩盜壘成功，不過郭俊麟回穩用一顆132公里的變速球讓大城卓三揮棒落空，送出此役第一次三振，也化解再度失分危機。

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1局下，西武開路先鋒秋山翔吾一上來就獲觸身球保送，但源田壯亮、外崎修汰都沒能有所表現，接下來山川穂高雖然敲出安打，不過森友哉只擊出滾地球，西武留下一、三壘殘壘，以0：1落後巨人。

先發名單

讀賣巨人

1 （左） 亀井善行

2 （游） 坂本勇人

3 （中） 丸佳浩

4 （三） 岡本和真

5 （一） 大城卓三

6 （指） 阿部慎之助

7 （二） 若林晃弘

8 （右） 陽岱鋼

9 （捕） 炭谷銀仁朗

先發投手：櫻井俊貴

西武獅

1 （中） 秋山翔吾

2 （遊） 源田壯亮

3 （二） 外崎修汰

4 （一） 山川穂高

5 （捕） 森友哉

6 （三） 中村剛也

7 （指） 栗山巧

8 （右） 木村文紀

9 （左） 金子侑司

先發投手：郭俊麟

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