MLB》這球怎麼打？馬林魚新秀投手滑球位移超噁心（影音）

馬林魚新秀山本喬登今天在大聯盟初登板，繳出7局無失分好投，獲大聯盟生涯首勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚23歲新秀山本喬登（Jordan Yamamoto）今在自己大聯盟初登板表現亮眼，主投7局無失分，幫助球隊完封紅雀，而他今天一記軌跡超變態還帶噁心位移的滑球三振王寇頓（Kolten Wong），更吸引住眾人目光。

山本喬登今迎來自己在大聯盟首秀，此役2局上先讓紅雀歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出滾地球出局，再2球解決莫里納（Yadier Molina），接下來在2好1壞的情況下投出噁心位移的81.3英哩內角滑球，讓王寇頓揮棒落空遭到三振，飆出自己在大聯盟生涯首K。

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山本喬登今先發主投7局，總計95球中有61顆好球，僅被敲3安，送出5次三振、投2次保送，幫助馬林魚最終以9：0完封紅雀，大聯盟初登板就拿下勝投。

對於自己首秀就有好表現，賽後受訪時山本喬登興奮地說：「這真的太神奇了！這就是無法用言語描繪的時刻，你唯一能做的就是好好享受這一刻，讓每個人都為你歡呼。」



山本喬登。（美聯社）

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